Si schianta con la moto contro un suv, 22enne muore a Velletri

Era in sella alla sua Honda Hornet quando si è schiantato contro un’Audi. Ha perso così la vita, a qualche migliaio di metri da casa, D. P. 22 enne di Velletri.

La tragedia si è consumata poco dopo le 20 di ieri sera quado il giovane stava facendo ritorno da Velletri alla sua abitazione. L’impatto con il suv che usciva da una strada privata è stato violentissimo ed il corpo del giovane è stato scagliato ad alcuni metri di distanza sull’asfalto.

Immediato il soccorso degli operatori del 118 e dei carabinieri di Velletri ma per il ragazzo, non c’è stato nulla da fare. Per permettere i rilievi è stato necessario chiudere la strada per diverse ore.

