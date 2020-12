Covid, Spallanzani: «Non ha variante inglese l'italiano atterrato a Roma da Regno Unito il 20 dicembre»

Non è stato infettato dalla variante inglese del virus il paziente italiano atterrato domenica 20 dicembre proveniente dal Regno Unito e ricoverato all'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Lo comunica lo stesso istituto dopo che sono state effettuate tutte le analisi del caso.

«Le analisi eseguite presso il laboratorio dell'Istituto escludono la variante inglese», si legge infatti nel bollettino medico quotidiano dell'Inmi Spallanzani. Sono in corso altre sequenze ed isolamenti di campioni arrivati in laboratorio anche da altre Regioni.

Il bollettino

Intanto in questo momento sono ricoverati presso l'Istituto nazionale malattie infettive 172 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2. Trenta pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 1.614.

