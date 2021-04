25 Aprile 2021

di Lorenzo De Cicco

(Lettura 3 minuti)







Per arrivare entro settembre all’immunità di gregge, col 70-80% degli adulti vaccinati, tocca marciare a 500mila vaccinazioni al giorno in tutta Italia: la quota del Lazio è 50mila punture ogni 24 ore, contro le 35-40mila di oggi. Il commissario dell’emergenza Francesco Figliuolo sabato ha chiesto alle Regioni di raggiungere il traguardo delle 504mila somministrazioni al dì entro giovedì prossimo, il 29 aprile, facendo salire l’asticella con «target crescenti» fino a stabilizzarsi oltre il mezzo milione per tutto maggio. Problema: secondo l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, le previsioni sulle scorte delle prossime 5-6 settimane non sono sufficienti per agganciare l’obiettivo del generale.

«In base ai nostri calcoli, per fine aprile e maggio manca almeno mezzo milione di dosi per superare la soglia delle 50mila iniezioni quotidiane - spiega D’Amato - la nostra macchina regionale è rodata, abbiamo aperto nuovi hub, dall’outlet di Valmontone alla Vela di Tor Vergata, a Cinecittà, solo nell’ultima settimana. Ma servono certezze sulle scorte e previsioni più precise nel breve termine per programmare l’attività degli hub». Anche perché dalle case farmaceutiche continuano ad arrivare annunci discordanti: da Johnson & Johnson, spiega sempre D’Amato, sono attese meno fiale del previsto, mentre il 28 aprile dovrebbe atterrare a Pratica di Mare un quantitativo maggiore di Pfizer per le Asl del Lazio. Se la previsione sarà confermata, saranno disponibili negli hub nuovi appuntamenti per Pfizer, oggi praticamente introvabili, mentre restano disponibilità per AstraZeneca anche a stretto giro.

GLI APPUNTAMENTI

Per gli under 60, slittano le prenotazioni: il primo click-day dei 59-58enni era fissato per oggi, invece le Asl apriranno le liste da venerdì. Stanotte, dalle 24 in poi, partiranno le prenotazioni per i 50-59enni con «comorbidità»: obesi, ipertesi, cardiopatici gravi ma non al punto da essere considerati una priorità all’inizio della campagna, come «estremamente vulnerabili». La Regione in questi giorni sta tentando di chiudere la vaccinazione degli ultra-ottantenni, finora è stato vaccinato il 99% dei prenotati almeno con la prima dose (per gli over 70 è il 67%). Ma nelle Asl si sono registrati alcuni problemi con gli appuntamenti anticipati tramite sms, per accelerare le somministrazioni: il 10% degli anziani col nuovo appuntamento non si è visto negli hub, il rischio è che molti si ripresentino a maggio, con la vecchia prenotazione, senza sapere che a quel punto saranno fuori lista. Le Asl hanno già iniziato ad affrontare il tema in alcune riunioni interne, l’obiettivo è garantire comunque la vaccinazione anche a chi ha dato forfait, magari per problemi con la tecnologia.

GLI STUDI MEDICI

Da questa settimana dovrebbero essere potenziate le iniezioni dai medici di base, chiamati a sollecitare gli anziani che non hanno mai prenotato una appuntamento, oltre 20mila persone solo tra gli over 80. «Molti mutuati non hanno ancora chiesto l’iniezione, ma è fondamentale proteggerli con il vaccino», spiega Giampiero Pirro, responsabile comunicazione della Fimmg (federazione medicina generale). «Noi ci diamo - prosegue Pirro - a patto che ci diano dosi a sufficienza, finora non è avvenuto». La direzione Salute della Pisana sabato ha scritto ai distretti sanitari delle Asl chiedendo di aumentare le forniture per i dottori di famiglia, i quali, «proprio in virtù del rapporto fiduciario» con i pazienti, si legge nella direttiva, possono svolgere «una funzione chiave» per proteggere i più fragili.

Capitolo contagi: ieri il bollettino regionale ha annotato un leggero calo, i nuovi positivi sono stati 1.185 (-81), 19 i decessi (-4) e 1.159 i guariti. Continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva, anche se i posti letto occupati sono ancora 330. Due mesi fa erano 217.