Valmontone, all'Outlet il più grande drive-in vaccinale della Regione Lazio: 1000 dosi al giorno

L'Outlet di Valmontone accoglie il nuovo centro vaccinale: su un’area di 20.000 metri quadrati, all’interno di una zona parking del parco commerciale, è operativo da oggi, sabato 24 aprile, il più grande drive-In della Regione Lazio e il più ampio mai progettato, fino ad ora, in Italia con la capacità di somministrare, a pieno regime, fino a 3 mila dosi al giorno. Al momento il tetto vaccini è di 1.000 al giorno. Oggi, primo giorno, ne sono stati somministrati 800.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato alla Salute della Regione Lazio, la ASL Roma 5 e l’Outlet di Valmontone, nello specifico DWS Group (proprietà) e Promos (società che si occupa della commercializzazione e gestione della struttura) che, oltre ad offrire lo spazio sul quale sarà costruito il centro vaccinale, stanno investendo i fondi necessari per le spese di realizzazione e allestimento, ed è stato realizzato partendo dai modelli di successo già attivi negli Stati Uniti. Il drive-In di Valmontone consente - rispetto alla modalità walk-in - una maggiore rapidità nell'afflusso e nel deflusso degli utenti e, più in generale, di tutte le operazioni vaccinali, traducendosi in numeri molto più elevati, seppur a parità di risorse impiegate e di sicurezza per utenti e operatori.

L’isola vaccinale sarà il fulcro su cui si fonderà lo schema innovativo del nuovo centro vaccini: una micro struttura, composta da un container posizionato sotto una tensostruttura, dove due infermieri provvederanno alla vaccinazione simultanea di 4 auto in meno di 25 minuti, 7 giorni su 7, dalle ore 9.00 alle ore 15.30. Il personale di accettazione, con l’aiuto di un sofisticato software che controllerà l’effettiva prenotazione e la corretta compilazione della modulistica, smisterà le auto in arrivo e le indirizzerà dal personale volontario verso il “punto di osservazione” dove saranno monitorate le condizioni dei passeggeri, senza farli scendere dall’auto, prima di procedere con la somministrazione del vaccino J&J.

Oltre 65 i professionisti impiegati tra cui 19medici, 30 infermieri e 16 operatori sanitari, che eserciteranno nell’area, sia nelle postazioni di primo soccorso e prima assistenza, sia nelle 7 le isole previste, che saranno in grado di gestire un flusso di 26 auto in contemporanea, arrivando ad effettuare oltre 250 somministrazioni all’ora per un totale di circa 2/3mila persone vaccinate al giorno. Dall'accettazione al check-out, senza mai scendere dall'auto, e in totale sicurezza, il centro potrà arrivare a coprire, negli 8 mesi di esercizio, oltre 740mila pazienti.

