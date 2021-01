Vaccino, nel Lazio iniziate le vaccinazioni per gli over 80: dosi per i primi pazienti

Nel Lazio sono iniziate le vaccinazioni anti-Covid per gli over 80 in regime di ricovero e day-hospital. Presso il San Camillo oggi sono state effettuate le prime 90 vaccinazioni ai pazienti over 80. In totale nella regione oggi saranno superate le 90 mila dosi somministrate.

Vaccino, le Faq: come e dove prenotare. Anziani, allergici, numero verde: tutte le regole

L'attività sta tenendo conto delle dosi necessarie per i primi richiami che inizieranno a metà mese. Per vaccinare gli ultraottantenni che nel Lazio sono 460mila presto in campo anche i medici di medicina generale.

