24 Maggio 2021

Sarà il 27 maggio il giorno in cui chi ha un'età compresa tra i 30 e i 39 anni potrà prenotare il vaccino. Ma non nel Lazio. La data si riferisce ai cittadini della Lombardia, che ha già deciso anche il giorno in cui si aprirà la possibilità di fissare un appuntamento per il farmaco anti covid per chi è nella fascia d'età tra i 16 e i 29 anni. È il 2 giugno: proprio in occasione della Festa della Repubblica. Però, a dire il vero, anche nella Regione della Capitale può prenotare il vaccino chi ha più di 18 anni. Ma solo determinate categorie, come i fragili e tutti quelli che hanno un codice esenzione. Lo scenario potrebbe tuttavia presto cambiare.

Prenotazioni under 30 - Dalla mezzanotte di domani, martedì 25 maggio, si aprirà la possibilità per la fascia 40-43 anni di prenotare il vaccino. I nati tra il 1978 e il 1981 avranno modo di fissare un appuntamento per l'iniezione del preparato che protegge dal covid non solo in uno degli oltre 120 hub presenti sul territorio, ma anche nelle farmacie. Attualmente sono 450 le strutture che stanno somministrando Johnson&Johnson (l'unico che hanno a disposizione), ma nel giro di poco tempo si dovrebbe arrivare a 1000. E gli under 30? Prima si dovrà immunizzare tutta la fascia tra i 30 e i 40 anni. L'ultimo weekend di maggio dovrebbe essere il turno dei primi under 40, mentre la seconda settimana di giugno potrebbero aprirsi le prenotazioni per i vaccini per gli under 30. E non c'è da stupirsi se cambierà anche il criterio delle fasce d'età. Dopo essere passati da due a quattro classi d'età chiamate di volta in volta, non è da escludere che si apra anche anche a cinque.

Tempi di attesa - Una volta che si apre per una classe d'età la possibilità di prenotare il vaccino, la domanda è: quanto devo attendere per trovare un centro disponibile? La risposta varia dalle esigenze di ognuno. Un appuntamento si può trovare anche il giorno dopo, un'ipotesi che accade se non si ha preferenza per Astrazeneca piuttoso che Pfizer. Diverso è il caso in cui si cerchi un hub specifico: sia per ragioni di vicinanza che di farmaco iniettato. Allora l'attesa può arrivare anche fino a 10 giorni.