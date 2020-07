Roma, ubriaco con un bastone di ferro terrorizza i passanti: fermato dai carabinieri

Ubriaco, andava in giro per viale Libano con un bastone di ferro, terrorizzando i passanti. Le sue urla hanno risvegliato il quartiere: ieri sera, intorno alle 22.40, i residenti di viale Libano hanno chiamato il 112 per un uomo che stava creando problemi lungo la via, infastidendo e spaventando i passanti e gli abitanti della strada.

Sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Eur che hanno subito rintracciato e identificato un transessuale brasiliano di 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti. Il 40enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

