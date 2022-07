Transizione ecologica: a Ottobre torna il Forum Compraverde

Ad ottobre (il 19 e il 20) torna a Roma il Forum Compraverde Buygreen. A organizzarlo è la Fondazione Ecosistemi, realtà viva e partecipe sui temi dello sviluppo sostenibile e delle strategie da attuare per la salvaguardia del pianeta.

Tematiche urgenti e necessarie -oggi più che mai - anche in vista dell’accesso ai fondi del Pnrr, che vincola le realtà richiedenti ad adottare scelte green. Il Forum Compraverde Buygreen – gli Stati Generali degli acquisti verdi – è uno degli eventi di riferimento in Europa per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement, pubblico e privato. Un evento internazionale che unisce annualmente i principali attori coinvolti nella diffusione e l’attuazione degli acquisti di beni e servizi sostenibili e nella conversione ecologica delle modalità di produzione e di consumo.

«Due giornate di convegni, seminari, networking e reporting. Con una scaletta che tocca vari temi: dall’ edilizia sostenibile in vista dell’uscita del nuovo CAM (Criterio Ambientale Minimo) ai Criteri Sociali e il Gender Procurement, passando per i rifiuti – tema caldo soprattutto a Roma in questi giorni – la ristorazione collettiva dove i dati ci dicono che la qualità delle mense scolastiche migliora con il CAM - dichiara Silvano Falocco direttore della Fondazione Ecosistemi. Rispetto al tema della città, clima e GPP, ricordo che Roma fa parte delle “100 città a impatto climatico zero entro il 2030, dai cittadini e per i cittadini» un vincolo per l’attuazione del Green Public Procurement- continua Falocco - Se per il lancio dell’iniziativa abbiamo scelto il Parlamento, è per coinvolgere sempre di più la politica nelle tematiche che proporremo nelle giornate degli Stati Generali degli acquisti verdi, e perché essa diventi non solo attrice principale - di questa fase di transizione ecologica - ma anche megafono in grado di sensibilizzare il Paese. Quest’anno più che mai, in vista dell’incentivo che passa per il recepimento dei fondi del Pnrr, auspichiamo la partecipazione di sempre più realtà, fra vecchi e nuovi amici che producono in chiave green e che si vogliono ulteriormente formare su questi temi”

“Per andare verso un’economia decarbonizzata è importante premiare le scelte sostenibili negli appalti pubblici. Nonostante l’introduzione dell'obbligo dei Criteri Ambientali Minimi nel Codice appalti, sul fronte dell’attuazione dei Green public procurement dobbiamo migliorare ancora. Anche in vista dell’accesso ai fondi del Pnrr. Per questo è preziosa l’opera di informazione e condivisione di buone pratiche e competenze promossa dalla Fondazione Ecosistemi” commenta la vicepresidente della Commissione Ambiente Rossella Muroni.

Fra gli interventi alla conferenza stampa: Eleonora Evi-europarlamentare Commissione Ambiente, Daniele Leodori Vicepresidente Regione Lazio, Roberta Lombardi assessora alla Transizione ecologica Regione Lazio, Marco Mancini Legambiente e Osservatorio Appalti verdi