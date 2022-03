Tiziano Mangione è morto, il 16enne travolto da uno scooter mentre tornava a casa in bici dopo il derby di Roma

Tiziano Mangione è morto ieri all'ospedale San Giovanni, dove era ricoverato da domenica in gravissime condizioni. Era stato travolto da uno scooter mentre tornava a casa in bicicletta dallo Stadio Olimpico, dove era stato per vedere il derby Roma-Lazio. Aveva 16 anni e amava il calcio. Giocava nel Certosa e viveva in zona Alessandrino insieme ai genitori.

La dinamica

L'incidente è avvenuto a via Molfetta, tra Centocelle e il Quarticciolo, all’altezza del civico 789. È stato travolto da uno scooter Honda Adv, guidato da un 21enne rimasto ferito a sua volta. Gli agenti della polizia locale del V gruppo diretti da Roberto Stefano hanno eseguito a lungo i rilievi sulla strada per valutare la dinamica dell’incidente. Tiziano era con un amico, che era più avanti e non ha visto lo scontro. Non ci sono altri testimoni. Al vaglio la velocità di marcia dello scooterista.

«Tiziano è cresciuto nella nostra scuola calcio e nel nostro centro estivo lasciando un bellissimo ricordo in tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo - scrive la dirigenza dell’Acquedotto Padel Club su Facebook - il club e tutto il suo staff sono vicini alla famiglia e agli amici, porgendo le più sincere condoglianze».