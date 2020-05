Roma, tenta di accoltellare il compagno della madre sotto la doccia, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha tentato di uccidere il compagno della madre mentre era sotto la doccia con un grosso coltello da cucina. L'uomo si è salvato solo perchè è riuscito a parare il colpo con la mano, rimanendo però ferito. Il giovane, S. C., trent'anni, ha agito senza motivo, la vittima è stata colta di sorpresa, vedendosi arrivare il fendente al petto e senza posssibilità di fuga, si è difesa con una mano.Quando, venerdì sera, le Volanti di polizia sono arrivate sul posto, un complesso di case popolari in via Don Primo Mazzolari, sulla Prenestina, hanno trovato un centinaio di persone nel cortile che discutevano tra loro in seguito ai fatti accaduti.I poliziotti hanno dovuto prima gestire e calmare la folla che voleva linciare il ragazzo, quindi hanno raggiunto il trentenne e il ferito. Quest'ultimo è stato soccorso dal 118 e accompaganto in ospedale, mentre S. C. è stato arrestato per tentato omicidio e portato a Regina Coeli.