Tor Marancia, tensione nel palazzo occupato: arrivano i tecnici per la manutenzione, ma i gli abusivi li cacciano

Ultimo aggiornamento: 16:51

Temevano di essere sgomberati, invece i tecnici volevano entrare nel palazzo occupato solamente per un intervento di manutenzione alla rete elettrica. Tensione stamane davanti allo stabile occupato di via del Caravaggio, a Tor Marancia, uno dei siti inseriti nel piano sgomberi messo a punto dalla Prefettura e dal ministero dell'Interno. Nel palazzo occupato vivono 160 famiglie.Quando sono arrivati i tecnici della rete molti residenti sono scesi circondando gli operai, non permettendo loro di entrare. Dopo un'accesa discussione sono accorse sul posto diverse volanti della polizia.Una quarantina di occupanti si sono opposti all'ingresso dei tecnici nel palazzo occupato. I poliziotti hanno tentato una mediazione, spiegando che nessuno voleva sgomberare l'edificio, ma gli operai non hanno potuto comunque eseguire i lavori in programma. Gli occupanti hanno sostenuto che i tecnici avrebbero dovuto procedere con il distacco della corrente all'intero stabile «ma noi li abbiamo respinti. Grazie ai compagni e alle compagne accorsi a difendere il diritto alla casa», hanno scritto i militanti del coordinamento di lotta per la casa.