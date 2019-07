Tangenziale est, perde controllo della moto e cade: muore ragazzo di 23 anni

Un ragazzo di 23 anni è morto la scorsa notte a Roma dopo essersi schiantato con la sua moto in Circonvallazione Nomentana. Al momento, stando ai primi rilievi della polizia locale del gruppo Nomentano, sembrerebbe che il ragazzo abbia perso il controllo della moto. In ogni caso saranno visionate le immagini delle telecamere e rintracciati eventuali testimoni in modo da accertare la dinamica dell'incidente e soprattutto escludere con certezza il coinvolgimento di altri veicoli.LEGGI ANCHE....> Tangenziale est, abbattuti ad agosto 500 metri davanti alla stazione Tiburtina