Lazio, al via da domani i tamponi rapidi in tutte le farmacie

Tamponi anti Covid, al via da domani i test antigenici rapidi nelle farmacie del Lazio. «Sono state inviate nella giornata di ieri via pec le credenziali a tutte le farmacie per l'esecuzione dei test antigenici rapidi e i test sierologici». Lo comunica, in una nota, l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. «Entro oggi tutte riceveranno il link per la registrazione dei flussi e un breve manuale operativo. La registrazione dei flussi è un elemento indispensabile per le notifiche e il monitoraggio alle Asl. Entro domani le farmacie saranno tutte operative».

