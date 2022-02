Subiaco, tetto crollato alla Rocca dei Borgia: interviene il Ministero per riaprirla ai turisti

Dopo il crollo di una vasta parte del tetto, per salvare la Rocca dei Borgia di Subiaco si muove il dicastero guidato dal Ministro Dario Franceschini. Inviato alla Soprintendenza il dossier dei danni provocati dall’ondata di maltempo dello scorso 26 dicembre che ha provocato un cratere sulla copertura dell’antico maniero e allagamenti fino al piano dove c’è il Museo della Stampa. Intanto dal primo febbraio l’antico monumento è chiuso ai turisti, niente visite.

“E' scaduta la proroga alle guide - dice il direttore del polo museale, Paolo Sbraga - e sono in corso valutazioni per i prossimi lavori. Un duro colpo per il turismo, perché la Rocca rappresenta una grande attrattiva per portare nel centro storico della cittadina i turisti. Nel 2019 in era pre covid ci sono stati oltre 10 mila visitatori, con grande beneficio di tutte le attività presenti in città”.

A lanciare l’appello per salvare il castello dove il 18 aprile del 1480 è nata Lucrezia Borgia, figlia del Papa Alessandro VI e di Vannozza Cattanei, è stato il sindaco di Subiaco Domenico Petrini. L’antico maniero dal 2015 è gestito in comodato d’uso gratuito per 60 anni dal Comune . Quello del 26 dicembre non è il primo squarcio sulla copertura del monumento, un altro si era già verificato nell’ala non visitabile, Ora scende in campo il Ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e la Soprintendenza dovrà effettuare i relativi accertamenti e poi presentare un resoconto al dicastero romano dei Beni Culturali.

“Abbiamo ricevuto dal Ministero dei Beni Culturali – fanno sapere dalla Soprintendenza - la relazione tecnica inviata dal Comune sui danni provocati dal cedimento della falda del tetto. Nei prossimi giorni effettueremo un sopralluogo e poi sarà inviata una relazione al Ministero”.

Il sindaco di Subiaco aveva lanciato un Sos oltre che al Ministero dei Beni Culturali anche a quello del Turismo, al presidente del consiglio Mario Draghi e al presidente della Regione Nicola Zingaretti. Se il dicastero di Franceschini ha avviato una verifica e ha chiesto alla Soprintendenza un rapporto sulla situazione, non arrivano riscontri da quello del Turismo, mentre il capo gruppo alla camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida ha presentato un ordine del giorno al governo sulla situazione della Rocca. Dai sopralluoghi effettuati dal Comune è stata accertata una profonda criticità in termini di staticità strutturale. Le falde del tetto di copertura stanno precipitando, ha spiegato l’ente, con ingenti danni agli affreschi sottostanti e un soffitto a cassettoni è andato già perduto.

Il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini a maggio del 2016 aveva già visitato la Rocca dei Borgia su invito del Comune e anche allora fu chiesto dall’amministrazione comunale un intervento del Ministero per arginare il degrado del monumento. Un primo stanziamento è stato già concesso dalla Regione Lazio ad agosto del 2019 finanziando un progetto presentato dal Comune sublacense, ed ora dovrebbero partire i lavori per 400 mila euro: "70mila sono riservati alla copertura non oggetto di crollo – spiega l’attuale amministrazione comunale – il resto ad azioni a nostra valutazione non urgenti e in taluni casi anche uudannose, tra cui l’installazione del nuovo ascensore, ampliamento video sorveglianza e impianto geotermico”.