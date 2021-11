Termini, rapinatore per sfuggire alla polizia dalla strada si nasconde sotto un letto di una camera d'albergo: preso

E’ accaduto a notte fonda alla stazione Termini. Uno straniero armato di coltello ha rapinato un turista, per fuggire alla polizia si è rifugiato in un hotel: ha scassinato la porta d’ingresso di una stanza nascondendosi sotto il letto. La fuga rocambolesca non gli ha evitato le manette. I poliziotti l’hanno scovato sotto il letto mentre stringeva ancora il borsello rapinato poco prima.

La rapina si è registrata alle tre di notte su un tratto di via Giovanni Amendola, a pochi metri da Termini. Un tunisino di 30 anni armato di un serramanico ha minacciato di morte un turista francese che non ha potuto non dargli il borsello. Poi la fuga a piedi del rapinatore che solo per qualche secondo ha pensato di averla fatta franca. Infatti, è passato su via Amendola, una volante del commissariato Viminale che ha assistito alla scena della rapina. Gli agenti non erano vicinissimi al momento del colpo ma si sono messi ad inseguire a piedi il bandito che ha provato il tutto per tutto rifugiandosi nella stanza di hotel dove è stato arrestato per rapina e indagato anche per avere scassinato la camera d’albergo.