Schiaffeggiatore seriale di donne, arrestato l'incubo dei pendolari della stazione Termini

Schiaffeggiava le donne intorno alla principale stazione di Roma. A seguito di un rafforzamento dei controlli predisposti dal Comando Generale della Polizia Locale nell'area della Stazione Termini, una pattuglia dell'Unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) ha fermato questa mattina un uomo segnalato come schiaffeggiatore seriale di donne.

Gli agenti hanno individuato il responsabile, un cittadino di nazionalità ceca di 37 anni, mentre si trovava tra la folla di fronte l'ingresso della stazione.

L'avvio delle ricerche

Un mese fa già una pattuglia della Polizia Locale era stata la prima ad intervenire in aiuto di una vittima, colpita con uno schiaffo in pieno viso mentre scendeva dall'autobus a p.zza dei Cinquecento. Gli agenti avevano provveduto ad assicurarle nell'immediato le cure mediche, ricevendo, alcuni giorni dopo, una denuncia per lesioni a carico dell'uomo, di cui erano stati acquisiti i primi elementi per poter avviare le ricerche. Sono tuttora in corso accertamenti presso gli uffici della Polizia Locale del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) di via Macedonia.