Roma, gli sparano alle gomme e lo pestano per rubare l'incasso del videopoker: poi fuggono con 6mila euro

Prima gli hanno tagliato la strada in sella ad uno scooter e poi hanno esploso un colpo di pistola che ha bucato un pneumatico dell’auto della vittima. Rapina a mano armata ieri mattina, su un tratto di viale della Serenissima, al Prenestino. Due individui con il casco integrale e armati di pistola hanno preso in ostaggio un uomo sulla quarantina, a bordo della sua auto, che aveva appena ritirato l’incasso dei videopoker in un locale della zona.



I banditi l'hanno seguito, gli si sono affiancati e poi gli hanno tagliato la strada. Ecco l'esplosione del colpo d'arma da fuoco a un pneumatico. I rapinatori hanno malmenato la vittima facendosi consegnare i contanti, circa 6000 euro, poi sono fuggiti. Decine di passanti e automobilisti hanno sentito il colpo d'arma da fuoco. Del caso si occupano gli agenti di polizia. Ultimo aggiornamento: 16 Febbraio, 09:11