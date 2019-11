Ruba un portafogli al ristorante, ma il proprietario lo vede e lo fa arrestare

È stato colto con le mani nel sacco un cittadino romeno di 25 anni che ieri verso ora di pranzo è entrato di soppiatto in un ristorante, chiuso al pubblico in quel momento, e ha provato a rubare un portafoglio da una giacca. A coglierlo in flagrante è stato il proprietario del locale, che lo ha sorpreso proprio mentre infilava le mani nella giacca incustodita. A quel punto, il 27enne per garantirsi la fuga ha minacciato il gestore del locale che, però, non si è lasciato intimorire ed ha chiamato il 112. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia di carabinieri del comando Roma piazza Venezia che lo ha arrestato. Trattenuto nelle camere di sicurezza, in mattinata è prevista l'udienza di convalida e rito direttissimo.

