Tre nomadi romene bloccate in Centro dai carabinieri mentre derubano una turista

Tre cittadine romene nomadi, due 19enni e una 20enne, tutte senza fissa dimora e con precedenti, sonostate denunciate per furto aggravato in concorso a seguito dei controlli dei carabinieri nel centro storico e inparticolare nell'area di Campo dè Fiori. Le donne sono state sorprese, in via del Teatro Marcello, a derubare ilportafoglio a una turista tedesca di 64 anni. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. Inoltre suvia dei Giubbonari i carabinieri sono stati allertati da alcuni passanti perchè un giovane in stato di ubriachezza,un 20enne romano con precedenti, stava disturbando i clienti in attesa davanti a un ristorante. Il ragazzo ha colpito con pugni al volto tre uomini senza alcun motivo. Per questo è stato bloccato e denunciato, mentre dei tre uomini soccorsi uno di loro ha avuto bisogno di cure mediche per una ferita al volto guaribile in 7 giorni. Nel corso del servizio di controllo i carabinieri della compagnia Roma centro hanno identificato in tutto 41 persone e controllato 12autovetture.