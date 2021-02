Roma, scale mobili sommerse dalle piante a Villa Borghese: le foto fanno il giro del mondo

Il giornalista inglese Crispian Balmer, corrispondente Reuters, inviato a Gerusalemme, Parigi, Madrid, ha scatenato il web con il suo post twitter in cui ha immortalato le scale mobili di Villa Borghese sommerse dalla vegetazione e inondate di verde. La foto, pubblicata nella giornata di domenica, è presto diventata virale, tra i commenti degli utenti, intrisi di ironia mista ad indignazione.

One of those Rome projects that didn’t quite work out.... pic.twitter.com/FQS59U943u

— Crispian Balmer (@crispiandjb) February 21, 2021