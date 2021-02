Scuole da mettere in sicurezza, nuovi treni e binari per la metropolitana, ma anche cantieri da far partire, come quello del tram Marconi-Subaugusta. In totale, oltre 51 milioni da utilizzare nel 2021, ai quali se ne aggiungeranno altri 148 nei prossimi due anni. Nel maxiemendamento di giunta al bilancio di previsione del Campidoglio, approvato nei giorni scorsi, ci sono anche i fondi delle entrate a destinazione vincolata: in gran parte contributi dello Stato - ma anche di Regione e Unione europea - che l'amministrazione comunale stanzierà per mettere in campo nuovi investimenti in infrastrutture e opere pubbliche, nel corso di quest'anno.

I TRASPORTI

Si parte dalla metropolitana, a cui sono destinati complessivamente 14 nuovi treni - 2 per la linea A e 12 per la B - con una spesa di 21 milioni di euro per quest'anno e 99 per il 2022. Sempre alla subway romana sono destinati altri 5 milioni (più altri 26 il prossimo anno) per il rinnovo dei binari sulla tratta storica della linea A: quella che va da Anagnina a Ottaviano. Via libera anche alla manutenzione straordinaria dei convogli già in servizio, con 10 milioni disponibili per il 2021. Infine, si partirà anche con la gara per il nuovo sistema di controllo centralizzato del traffico dei treni, con sistema automatico di informazioni agli utenti: 739 mila euro pronti per quest'anno, 3,4 milioni per il prossimo.

I PROGETTI

Tra le opere pubbliche da realizzare ex novo c'è la nuova linea tranviaria destinata a collegare viale Marconi con la stazione della metropolitana di Subaugusta, sulla linea A, passando per il parco dell'Appia Antica: per l'avvio del progetto quest'anno è disponibile un contributo dello stato da 1,5 milioni di euro. Con i fondi compresi nel maxiemendamento alla manovra capitolina si metteranno in cantiere anche il restauro strutturale conservativo e l'adeguamento alle norme di sicurezza e accessibilità del teatro Valle: per questo intervento ci sono 1,2 milioni di euro, destinati alla Sovrintendenza. Via libera anche per una serie di interventi di messa in sicurezza delle scuole della Capitale, attesi da molto tempo, con i fondi stanziati dallo Stato e dalla Regione: nel II Municipio, per esempio, sarà riqualificata la palestra del circolo didattico Maria Montessori, in via Santa Maria Goretti (quartiere Africano); nel VI sarà adeguata alle norme antisismiche e antincendio la scuola elementare Padre Massimiliano Kolbe, in via Campo Fiorito (Finocchio); nel XII sarà messo in sicurezza il plesso scolastico Victor Hugo Girolami, dell'Istituto comprensivo Margherita Hack, a Monteverde. Al dipartimento capitolino Ambiente, inoltre, sono stati assegnati fondi per il «recupero ambientale delle aree boschive percorse dal fuoco all'interno della pineta di Castelfusano» e al Municipio XV per la riqualificazione dell'area pedonale di via Giovanni Palatucci, a Cesano. Attesi poi anche 1,2 milioni per la fornitura di giochi inclusivi per i parchi pubblici.



