Roma, caos sulla metro A: «Servizio rallentato per un atto vandalico, tirata leva di emergenza». Resse sulle banchine

«Metro A servizio rallentato per atto vandalico». Poche parole in un tweet di Infomobilità. Ma sulle banchine della metro, stamattina, a Roma, c'è ressa. E la gente domanda: «Potete essere più precisi...siamo in banchina ad attendere i treni...». Dopo qualche minuto, l'Atac ha fatto sapere che una persona «ha tirato la leva di emergenza causando lo stop al servizio»

APPROFONDIMENTI METRO INTERROTTA PER GUASTO CAOS E ASSEMBRAMENTI PER LE NAVETTE Roma, metro A interrotta per guasto: caos e assembramenti per le... ROMA Roma, riaperta la fermata della metro Termini che era chiusa per...

«Sono fermo all'interno del treno a Giulio agricola, previsioni del ripristino del servizio?», chiede Stelet62 e anche qui solita risposta: «Appena abbiamo info, condividiamo qui», aveva risposto Infoatac.

Ultimo aggiornamento: 10:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA