Rufa rilancia San Lorenzo: il 30 marzo l'open day per studenti e laureandi

Sabato 30 marzo la Rome University of Fine Arts apre le porte delle sue sedi agli studenti delle scuole superiori, ai laureandi e a coloro che intendono proseguire il percorso formativo nel solco della specializzazione. RUFA vuole essere parte attiva nel piano di riqualificazione e rilancio di San Lorenzo: non solo un semplice insieme di vie e di piazze che s’intrecciano tra le stazioni ferroviarie di Termini e Tiburtina, ma anche un nucleo di espressività difficile da trovare altrove. L’Accademia di Belle Arti legalmente riconosciuta dal Miur che quest’anno celebra la doppia decade dalla fondazione, ha deciso di accogliere nello storico quartiere capitolino il proprio Open day: energia positiva che si trasforma in formazione.Saranno introdotti i corsi di primo e di secondo livello, ma soprattutto le attività didattiche, laboratoriali, di ricerca e di produzione artistica. L’evento rappresenta la giusta occasione per generare sinergie positive tra gli stakeholder dell’art - system e per visitare un’apprezzatissima e riconosciuta realtà culturale. Da tempo RUFA ha sviluppato una rete sinergica di relazioni che facilita l’ingresso nel mondo delle professioni, trasformando la preparazione in carriera.L’appuntamento è in via degli Ausoni 7, presso la nuova sede RUFA Pastificio Cerere, nel cuore del quartiere San Lorenzo, anima artistica di Roma. Un luogo diverso dagli altri: scultori, fotografi, artisti, pittori e creativi in genere trovano in questo angolo della capitale ispirazione e modernità, confrontandosi con realtà espressive vicine e lontane, senza pregiudizi e senza alcuna barriera mentale. Da qui le navette consentiranno di spostarsi nei laboratori e nelle aule per vivere, nella maniera più intensa possibile, la cosiddetta “RUFA – Experience”, prendendo parte ad interessanti workshop, relazionandosi con chi ha già portato a termine gli studi, sciogliendo dubbi e perplessità.Quello di sabato 30 marzo è un appuntamento fondamentale: per entrare in contatto con i docenti, con i ragazzi che già frequentano l’Accademia e con lo staff che, quotidianamente, gestisce le diverse funzioni organizzative e programmatiche; per interagire con i referenti del settore orientamento e per meglio comprendere le proprie attitudini e competenze, facilitando così il processo decisionale. RUFA, per questa particolare giornata, ha pianificato dei percorsi per osservare e fare arte, interagendo in maniera spontanea nella concettualizzazione fisica del pensiero. E gratuitamente, chi lo desidera, potrà iscriversi alla prossima sessione di esami di ammissione.Tre le possibilità d’incontro e di confronto:-ore 10: presentazione generale RUFA - Experience; presentazione dei corsi triennali (primo livello) in Graphic design, Comics and illustration, Fotografia, Cinema; presentazione dei corsi biennali (secondo livello di specializzazione) in Arte cinematografica.-ore 12: presentazione generale RUFA - Experience; presentazione dei corsi triennali (primo livello) in Graphic design, Comics and illustration, Fotografia, Cinema; presentazione dei corsi biennali (secondo livello di specializzazione) in Arte cinematografica.-ore 14: presentazione generale RUFA - Experience; presentazione dei corsi triennali (primo livello) in Pittura, Scultura, Scenografia, Design; presentazione dei corsi biennali (secondo livello di specializzazione) in Arti visive, Scenografia, Visual and innovation design, Multimedia arts and design, Computer animation and visual effects.Ma non è tutto. Con l’inizio del nuovo anno accademico, l’offerta formativa RUFA andrà a concretizzarsi seguendo le linee guida dell’internazionalizzazione e dell’innovazione, con l’erogazione di alcuni corsi in lingua inglese. Sabato 30 marzo 2019 è dunque una data importante per RUFA: si pongono le basi di quello che sarà il futuro, nella consapevolezza del ruolo sempre maggiore che la creatività è chiamata a svolgere nella società contemporanea.