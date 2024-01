Covid, tornano gli open day: vaccini oggi e domani in cinque ambulatori

Oggi, sabato 20 gennaio, e domani sono in programma due nuove giornate di open day della Regione Lazio per la vaccinazione. Tutte le persone dai 18 anni in su potranno accedere liberamente e senza prenotazione alla vaccinazione presso le strutture delle Aziende sanitarie, ospedaliere e degli Istituti presenti sul territorio regionale che aderiscono all'iniziativa. La Asl Frosinone ha allestito cinque centri vaccinali: Alatri Loc. Chiappitto, dalle ore 8:30 alle 13:30 di oggi, sabato 20 gennaio; Sora, via Piemonte, dalle ore 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio, Isola Liri, via Selva, dalle 8:30 alle 13:30 di sabato 20 gennaio, Atina, via Colle Melfa, dalle 8:30 alle 13:30 di domenica 21 gennaio; Cassino, via degli Eroi, dalle 8:30 alle 13:30 di domenica 21 gennaio.