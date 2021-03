Roma zona rossa, domani il blocco auto per l'ultima domenica ecologica

Si circola poco, pochissimo, perché il Lazio, e quindi anche Roma, è in zona rossa ma il Comune non rinuncia alla domenica a piedi. Domani infatti si terrà il quarto e ultimo appuntamento con la domenica ecologica.

Come funziona? Il principio del provvedimento anti smog che ci si sposti a piedi anche se, essendo in zona rossa quanta probabilità che le strade della Capitale si affollino di pedoni? Non a caso, il 14 marzo scorso la domenica ecologica era stata annullata: troppo a rischio assembramenti, visto che era l'ultima domenica in zona gialla prima che scattasse la zona rossa ancora vigente.

Per chi deciderà di uscire di casa, dovrà farlo per ragioni di salute, lavoro o urgenza. Altrimenti per fare dell'attività motoria nei pressi della propria abitazione, in un parco vicino casa ad esempio.

Per chi verrà in centro la domenica ecologica prevede, come sempre, il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore dalle 7.30 alle 30 alle 20.30 nella ZTL "Fascia Verde". Importante: il blocco del traffico sarà in vigore anche per le auto forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

Tra le deroghe al divieto di circolazione previste, vi sono quelle per i mezzi elettrici e ibridi, per quelli a metano e Gpl, per gli Euro 6 a benzina, per i motorini a 2 ruote con motore 4 tempi, Euro 2 e successivi, per i motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi. Le altre deroghe al provvedimento sono riportate nell'Ordinanza Sindacale pubblicata sul Portale di Roma Capitale www.comune.roma.it .

Lazio zona rossa e il Campidoglio blocca il traffico: «Il 21 marzo domenica ecologica, stop alle auto»

