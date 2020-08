Roma, incendio di sterpaglie al viadotto del Giubileo, il fumo invade la carreggiata. Strada chiusa

Dalle ore 9 circa le pattuglie della polizia locale XV Gruppo Cassia sono impegnate nella messa in sicurezza dell'area del Viadotto Giubileo del 2000 di Roma per un incendio di sterpaglie. Il fumo ha invaso la carreggiata. Sul posto sono giunte anche pattuglie dei gruppi territoriali limitrofi in ausilio per la viabilità, provvedendo alla chiusura del viadotto in entrambe le direzioni necessaria per consentire operazioni di spegnimento e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Si tratta del secondo episodio in due giorni, dopo che nella giornata di ieri un incendio è divampato nell'area di un autodemolitore in via del Foro Italico, adiacente al campo nomadi.

#Roma #traffico - Raccordo Anulare

🚗🚗Code tra Salaria e Flaminia > Esterna 🔥ripercussioni di traffico per #incendio su Viadotto Giubileo del 2000

tra Raccordo Anulare e Via Tiberina > fuori Roma #luceverde — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) August 9, 2020

Ultimo aggiornamento: 11:41

