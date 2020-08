Incendio sulla Roma-Fiumicino, carreggiata chiusa in direzione Roma

Incendio sulla Roma-Fiumicino: chiusa la carreggiata in direzione Roma al km 1,600. La chiusura è stata necessaria per eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l'incendio divampato al di fuori della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

