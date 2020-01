Roma, incidente in via Flaminia: tre feriti. Chiusa la strada, traffico in tilt

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina su via Flaminia al chilometro 16, altezza Prima Porta. L’Anas fa sapere che attualmente la strada è chiusa al traffico. «Nel sinistro - spiegano - che ha coinvolto due autovetture, tre persone sono rimaste ferite. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione». La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. Sul posto anche tre ambulanze del 118. Ultimo aggiornamento: 12:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA