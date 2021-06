Martedì 29 Giugno 2021, 22:45

Un uomo di 60 anni senza fissa dimora che viveva tra Termini e il Prenestino e una novantenne del quadrante Est: la variante Delta sbarca a Roma. Sono questi i primi casi accertati - e ospedalizzati - di pazienti che hanno contratto il virus nella forma della mutazione che sta dilagando in mezza Europa e non solo e che dopo il focolaio divampato ad Aprilia (con 17 contagi tra cui anche minori) arriva ora nella Capitale. All’uomo e alla donna è stata diagnosticata la variante tra il 17 e il 18 maggio scorsi.

Vaccini, tagli a forniture Pfizer e fuga da AstraZeneca: la campagna rallenta, prime dosi dimezzate

LE CONDIZIONI

Entrambi sono ora ricoverati al policlinico di Tor Vergata ma non versano in gravi condizioni. Neanche la 90enne «che è in terapia con il casco - spiega il primario e direttore della Società Italiana di Malattie infettive Massimo Andreoni - la donna aveva completato la vaccinazione con Pfizer ma è risultata positiva dopo circa una settimana dalla seconda dose, evidentemente non aveva ancora sviluppato gli anticorpi». Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare a respirare «autonomamente - prosegue Andreoni - segno che comunque la variante Delta è sì, molto contagiosa ma relativamente pericolosa soprattutto su soggetti vaccinati». La signora risiede nel quadrante Est della Capitale mentre per l’uomo, che prima del ricovero era stato sottoposto a terapia con gli anticorpi monoclonali, è difficile risalire al tracciamento anche se entrambi i casi «sono stati segnalati all’Asl - conclude il primario di Tor Vergata - per dar seguito al tracing».

Variante Delta, cluster al campus estivo in Veneto: 14 positivi, 10 sono minori, 4 adulti

GLI ALTRI CASI

Non sono queste però le uniche persone che hanno contratto la variante Delta: si tratta di positivi ospedalizzati a cui si aggiungono altre persone contagiate dalla mutazione del virus che tuttavia non hanno avuto bisogno dell’assistenza ospedaliera. Al Policlinico Umberto I, infatti, nella settimana tra il 21 e il 27 giugno sono stati sequenziati sette tamponi e tra questi tre sono risultati positivi in variante: segno che la mutazione del virus sta ormai circolando anche nella Capitale. Si teme che i bersagli “prediletti” siano i giovani o i ragazzi che, non ancora vaccinati, incontrandosi possano diffondere maggiormente l’infezione. Motivo per cui la Regione ha avvitato una “task-force” per sequenziare tutti i tamponi positivi e scoprire se ci sono casi in variate. Ad occuparsene saranno i laboratori di 13 ospedali e centri che, mano a mano, con l’arrivo dei reagenti specifici stanno avviando le mirate analisi.

LA GIORNATA

Intanto sul fronte dei contagi, con un aumento di tamponi scendono i nuovi casi: ieri nel Lazio si sono registrati 46 positivi (meno sei sul giorno precedente) tutti concentrati nella Capitale e nel suo hinterland (le province di Viterbo, Rieti, Frosinone sono a zero). Scendono anche i decessi mentre risalgono i ricoveri (uno in più su lunedì).