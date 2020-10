Giallo a Roma, uomo trovato morto in auto: aveva sacchetto in testa, era scomparso da 10 giorni

È giallo a Roma per il ritrovamento di un cadavere in via della Circonvallazione Tuscolana. Il corpo era in una macchina parcheggiata e con in vetri oscurati da giornali. L'uomo, un 48enne originario della Repubblica Ceca, aveva un sacchetto in testa stretto al collo da fascette di plastica da elettricista. A segnalarne la presenza, ieri pomeriggio alle 16, è stato un passante che ha avvertito un forte odore di putrefazione uscire dall'auto.

Sul posto di agenti della polizia locale e gli agenti del commissariato di polizia Tuscolano. L'uomo era stato denunciato per scomparso il 24 settembre e nell'auto non è stato ritrovato alcun biglietto o messaggio. Le indagini non escludono nessuna pista, neanche il suicidio.

