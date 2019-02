Roma, rapina passeggeri bus, supermercato e farmacia in due ore: arrestato 51enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver messo a segno tre rapine nel giro di due ore. Il primo colpo è stato alle 7 quando, a bordo della propria utilitaria, si è posizionato davanti ad un autobus fermo al capolinea e, salito a bordo, ha minacciato col coltello l’autista e due passeggere facendosi consegnare il denaro. Quando è sceso l’autista lo ha seguito e, durante la colluttazione, è riuscito a disarmarlo ma non a bloccarlo. Intorno alle 8.30 è arrivata al Nue un’altra segnalazione di rapina, questa volta all’interno di un supermercato: quando gli agenti del reparto volanti sono arrivati hanno constatato che la descrizione dell’uomo era la stessa data dall’autista del mezzo pubblico e diramata via radio dalla sala operativa. La terza ed ultima rapina intorno alle 9.00 in una farmacia a Setteville di Guidonia dove l’uomo, armato di mazza da baseball, si è fatto consegnare il contenuto della cassa. Intercettati auto e conducente a pochi metri dal negozio, i poliziotti hanno trovato addosso al 51enne 120 euro e, all’interno dell’auto, la mazza da baseball in legno, il cassetto in plastica della cassa, un paio di guanti da lavoro ed uno zaino nero. Finito in manette per rapina, il cinquantunenne è stato condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nel carcere di Regina Coeli.