Roma, traffico: incidente in via Nizza

Un incidente in via Nizza sta rallentando il traffico nel Municipio II. Il sinistro è avvenuto all' altezza di via Mantova alle 12 e 26.

Risolti i due incidenti avvenuti poco prima delle 11 a Roma nord e in centro. Il primo in via della Storta all'altezza di via Giovanni Vendramini e l'altro sul lungotevere Arnaldo da Brescia in prossimità di via Maria Cristina.



Per lavori di potatura al fine di mettere in sicurezza le alberature è ancora chiusa al traffico via del Fosso della Magliana, fra via Portuense e via della Magliana.



Traffico scorrevole anche a San Giovanni in Laterano dopo l'incidente di questa mattina che aveva provocato lunghe code all'altezza di via Merulana.



È stata ripristinata anche la viabilità in via Napoleone III, dopo il guasto a una vettura, le linee tramviarie 5 e 14 riprendono il normale percorso con residui ritardi. In via Salaria ci sono code tra fra Villa Spada e via dei Prati Fiscali in direzione centro. Traffico anche in Tangenziale est con code tra via Nomentana e via Salaria Villa Ada in direzione di piazzale degli Eroi Trionfale. Traffico e rallentamenti anche sul Grande raccordo anulare con code tra la diramazione Roma Nord e Tiburtina in carreggiata interna.

