Roma, oggi partono i tamponi drive in: i prelievi dentro l'automobile

Partono oggi nel Lazio test sierologici - con prelievo del sangue per via venosa per scovare gli anticorpi specifici di Sars-Cov 2. Servono per capire chi ha incrociato il virus, si è negativizzato o è asintomatico.Da un lato si sottoporranno al test gratuitamente e su base volontaria 300mila soggetti che, vista la loro attività lavorativa a contatto con il pubblico, hanno più necessità di essere tutelati. Cioè tutto il. Dall'altro lato, si accelererà sugli esami effettuati privatamente dai normali cittadini (la Regione ha riconosciuto 172 strutture dove è possibile fare il test).

presidi drive-in per fare il l'unico strumento diagnostico affidabile. Non si dovrà scendere dall'



Dopo personale medico e uomini delle forze dell'ordine, si passerà ad altre categorie come dipendenti pubblici, compresi gli agenti delle polizie municipali, e i detenuti, ai quali il test sarà fatto in via capillare. Gli esiti saranno trasferiti a un'unica banca dati e coordinata dallo Spallanzani e dal servizio di monitoraggio infettivologico regionale, che offrirà alle istituzioni sanitarie la fotografia epidemiologica e immunitaria del nostro territorio. E contemporaneamente darà la possibilità alle Asl di monitorare i presunti positivi e mandarli, dopo prescrizione medica, neiper fare il tampone . Non si dovrà scendere dall' automobile , gli operatori attraverso il finestrino potranno prelevare il campione.Dopo personale medico e uomini delle forze dell'ordine, si passerà ad altre categorie come dipendenti pubblici, compresi gli agenti delle polizie municipali, e i detenuti, ai quali il test sarà fatto in via capillare.

L'assessore regionale Alessio D'Amato ha detto che «si faranno 10mila test al giorno e che i primi risultati arriveranno entro il 25 maggio». Secondo lui verrà «confermato un tasso di circolazione del virus intorno al 3 per cento» e un livello di asintomatici non superiore all'1 per cento .

- Casa della Salute di via Clauzetto (XV municipio) e Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata- Policlinico Campus Biomedico e Casa della Salute Santa Caterina della Rosa- direzione generale Asl di Casal Bernocchi e all'ex presidio del Forlanini- Ospedale di Civitavecchia e ospedale di Bracciano- Centro Agroalimentare di Guidonia e a Colleferro in via degli Esplosivi- Ospedale dei Castelli.- Ospedale Goretti di Latina e a Gaeta, Piazza di Liegro- Ospedale di Cassino e Ospedale di Sora- Ospedale Belcolle di Viterbo- Piazzale Istituto D’Arte di Rieti