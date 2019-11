Roma, con documenti falsi tenta di riscattare polizza: sventata truffa alle Poste da 350mila euro

Sventata una truffa alle Poste di via Baldo degli Ubaldi da 350 mila euro. D.M.S. 46 anni, di origini campane è stato arrestato dalla Polizia di Stato: si era presentato in un ufficio postale del quartiere Aurelio chiedendo di poter riscattare una polizza, a suo dire, da 250 mila euro. Il primo campanello d’allarme è stato proprio la cifra della polizza che in realtà era da quasi 350 mila euro. Il direttore, con discrezione, ha chiamato il 112 ed in breve tempo è giunta una pattuglia del commissariato Aurelio, diretto da Alessandro Gullo. Gli agenti, in collaborazione con i colleghi della Polizia Postale, hanno verificato che la carta d’identità esibita per l’incasso, che riportava i dati anagrafici del vero intestatario della polizza e la foto della persona che si era presentata, era falsa ed infatti era priva dei rilievi calcografici. D.M.S. ha ammesso le sue responsabilità ed ha fornito ai poliziotti i suoi veri dati anagrafici. Gli agenti, oltre alla carta d’identità, hanno anche sequestrato una tessera sanitaria, intestata sempre al reale intestatario della polizza, ed un cellulare. L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre prosegue il lavoro degli investigatori per individuare eventuali complici di D.M.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA