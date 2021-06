Roma, spari contro due fratelli in periferia: uno è grave. Ferito anche un altro uomo

Venerdì 25 Giugno 2021, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 10:04

Spari nella notte alla periferia di Roma. È accaduto in via Casilincontrada, quartiere Casalone, nel quadrante est della città. A rimanere feriti dai colpi di pistola due fratelli di etnia rom che abitano in uno stabile della strada, mentre un altro uomo di origini albanesi, che era con loro, è stato trovato con il volto tumefatto. Sul posto i carabinieri di Tivoli e del Nucleo Investigativo di Frascati. Sono stati portati tutti in ospedale. Le condizioni più preoccupanti sembrerebbero quelle del cittadino albanese. Sono in corso indagini.

APPROFONDIMENTI ROMA Imbrattata la statua della porchetta a Trastevere LA VIOLENZA Roma, a Trastevere una maxi-rissa IL CASO Rifiuti, emergenza a Roma FUNERALE Foto

Roma, a Trastevere una maxi-rissa: «Io, picchiato al grido di “sporco bianco”»

Rifiuti, emergenza a Roma. Nelle ville c'è il fai-da-te: «Puliamo noi residenti»