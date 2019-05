Roma, Fdi denuncia: «Sex toys in omaggio al Teatro India, intervenga il Campidoglio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mostra sul sesso con sex toys in omaggio. «Alcuni cittadini ci segnalano che domani 18 maggio presso il Teatro India è prevista la mostra ‘SeXXI. I giovani e il sesso nel XXI secolo’. Oltre alle proiezioni di film e cortometraggi softporn d’autore sembrerebbe vengano regalati sex toys. Se la notizia fosse confermata siamo all’assurdo, un conto è realizzare una mostra informando sull’educazione sessuale, ben altro è donare sex toys», fanno sapere Fabrizio Ghera, capogruppo Fdi alla Regione Lazio e candidato alle elezioni europee nel collegio Italia-Centro e Andrea De Priamo, capogruppo in Campidoglio. «Il tutto in un teatro comunale gestito dall’Amministrazione capitolina, chiediamo al Campidoglio di verificare e di intervenire», si legge nella nota.