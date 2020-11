Roma, sciopero dei trasporti: aperte metro A e B, chiusa per 4 ore la Metro C

È iniziato lo sciopero di quattro ore del trasporto pubblico locale a Roma. A quanto riferisce Atac su Twitter sono aperte e attive le linee A e B della metropolitana, mentre è chiusa la Metro C: sulla linea verde l'ultima corsa dal capolinea si è mossa alle 8:30. La ferrovia Termini-Centocelle è operativa ma con corse ridotte, così come la Roma-Lido. È pienamente attiva invece la Roma-Viterbo, sui tre livelli di servizio: regionale, suburbano e metropolitano. Al momento non sono segnalati particolari disagi. Lo sciopero del trasporto

pubblico che si concluderà alle 12,30.

APPROFONDIMENTI ROMA Trasporti, sciopero bianco: bus pieni a rischio contagio

#info #atac -Sciopero consolidato, ore 9.04 stato del servizio:

Metro A attiva.

Metro B/B1 attiva.

Metro C chiusa.

Termini Centocelle: attiva con lievi riduzioni di corse.

Roma-Lido attiva con riduzioni di corse. 1/2#Roma — infoatac (@InfoAtac) November 25, 2020

Trasporti, sciopero bianco: bus pieni a rischio contagio

Ultimo aggiornamento: 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA