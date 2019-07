Roma, follia sull'Olimpica: lancia sulle auto in corsa un mattone dal ponte pedonale e fugge

Paura sulla via Olimpica, a Roma, dove un'auto in transito in zona Villa Pamphili è stata colpita sul parabrezza da un grosso mattone di tufo lanciato dal ponte pedonale del parco. L'autore è un ragazzo che è fuggito subito dopo. Inseguito da un uomo che ha assistito alla incredibile scena sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce. Sul posto i carabinieri che ora indagano per individuare il responsabile.



Ultimo aggiornamento: 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fortunatamente non ci sono feriti: il mattone ha colpito in pieno un Alfa in transito ma non ha sfondato il cristallo anteriore e l'uomo al volante ne è uscito illeso. Per lui solo un grande spavento.