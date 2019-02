Roma, Sant'Egidio ricorda i 12 clochard morti per il freddo. La celebrazione domani a Santa Maria in Trastevere

Il mondo della solidarietà domani si stringerà a Roma attorno a centinaia di senza dimora a Santa Maria in Trastevere. Alle 12 ci sarà una celebrazione promossa dalla Comunità di Sant'Egidio in memoria di Modesta Valenti, «la donna - ricorda la comunità - che morì 36 anni fa alla stazione Termini perché, essendo sporca, l'ambulanza si rifiutò di portarla in ospedale. Insieme al suo, verranno ricordati i nomi dei tanti che hanno perso la vita per strada negli ultimi anni, conosciuti da chi condivideva la loro condizione e da molti che ne sono diventati amici per la scelta di fermarsi, conoscere, aiutare». In particolare verranno ricordate le storie delle dodici persone morte a Roma per strada dall'inizio dell'inverno.

n vero e proprio scandalo per la capitale - denuncia S. Egidio - che interpella certamente tutte le coscienze, ma prima di tutto quelle delle istituzioni, per non essere riuscite ad affrontare un fenomeno ordinario e non certo emergenziale come l'arrivo della cattiva stagione

. Al ricordo di ogni nome verrà accesa una candela davanti all'icona dipinta in onore di Modesta, diventata ormai un simbolo per tanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«U