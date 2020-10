Rapina choc, ieri mattina, a circonvallazione Clodia. Uno straniero, vestito di nero, è entrato in un bar ed ha ordinato da bere. Era una scusa per seguire le mosse della donna che gestisce il bar. Il bandito l'ha seguita nel retro del locale per poi aggredirla con un coltello. Una colluttazione feroce nel corso della quale l'uomo ha sferrato una coltellata al volto della donna. Poi, lui è fuggito con 1.000 euro d'incasso. Sul posto la polizia ed un'ambulanza che ha trasportato la vittima al San Carlo di Nancy. La donna non è in pericolo di vita. Sono in corso le ricerche per trovare il rapinatore.

Botte alla titolare della gioielleria: arrestati romano 70enne e la complice di Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA