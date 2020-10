Roma Balduina, finti finanzieri sequestrano imprenditore: portato via un orologio da 50mila euro

Rapina a mano armata a casa di un imprenditore alla Balduina, a Roma. Due individui con in pugno pistole sono riusciti ad entrare nella lussuosa abitazione. Il colpo è molto singolare sotto il profilo della dinamica. Infatti i banditi si sono fatti aprire la porta spacciandosi per finanzieri. Il blitz dei finti finanzieri è accaduto giovedì mattina verso le 7.15, in un appartamento di via Ugo De Carolis. I malviventi hanno suonato alla porta e l’imprenditore, attraverso lo spioncino, ha visto due persone vestite bene che si sono spacciate per la “Finanza” e per questo ha aperto l’uscio. «Non si preoccupi - hanno detto i “finanzieri” all’imprenditore - siamo qui per un controllo amministrativo».

Ovviamente non è stato così, appena i due banditi hanno messo piede in casa hanno estratto le pistole ed hanno aggredito il proprietario di casa. L’uomo, sulla cinquantina, si è reso conto a quel punto che si trattava di banditi. Nell’appartamento è sceso il gelo. Proprio come accade nei film polizieschi, l’imprenditore è stato costretto a sedersi e poi immobilizzato con una fune. L’ostaggio è rimasto in balia della banda che è stata libera di mettere a soqquadro la casa con il proprietario legato in cucina. I due banditi hanno cercato nei cassetti in camera da letto e si sono accorti che l’abitazione era sprovvista di cassaforte. Comunque sono riusciti a mettere le mani su alcuni oggetti preziosi fra cui un orologio dal valore di 50.000 euro.

La coppia di falsi finanzieri è fuggita con il bottino. A dare l’allarme è stato l’imprenditore dopo una mezz’ora circa, quando è riuscito a liberarsi dalla corda che lo bloccava alla sedia. Sul luogo sono arrivati alcuni equipaggi delle volanti che hanno trovato la vittima agitata ed in stato di choc. Per questo è arrivata un’ambulanza il cui personale ha visitato l’imprenditore: per lui solo un forte spavento. Gli agenti hanno eseguito un sopralluogo nella casa osservando le tracce lasciate dai ladri. Addirittura è stato tagliato il materasso come se i banditi credessero che custodisse oggetti preziosi. Altri mobili sono stati spostati e i cassetti gettati in terra e rivoltati. Nell’appartamento è arrivata anche la polizia scientifica che si è messa subito al lavoro per trovare qualche elemento utile per risalire ai falsi finanzieri.

La Scientifica si è soffermata su alcuni capelli ma non si ha la certezza che siano dei rapinatori. Se un capello appartenesse ad uno dei ladri si potrebbe risalire alla sua identità tramite il Dna. Quest’ultima operazione potrebbe riuscire solo se i due sono stati già fotosegnalati in passato. Un colpo del genere è possibile che l’abbiano messo a segno professionisti del crimine e che, quindi, in passato possano essere stati arrestati per altri reati. Difficile per l’imprenditore riconoscerli. Un rapinatore portava dei grossi occhiali mentre l’altro era coperto con una mascherina “anti covid”. Il colpo alla Balduina s’inserisce in un contesto criminale molto grave. Fu la stessa Questura, a fine estate, a raccomandare alla cittadinanza di stare attenta a questi tipi di rapine. Con i banditi che si spacciano per forze dell’ordine e in questo modo riescono a vincere la fiducia dei proprietari di casa che li fanno entrare.

