Roma, rapina supermercato e minaccia: «State lontani, vi infetto tutti». Arrestato 54enne

Follia in un supermercato in zona Ostiense. Un uomo di mezza età ha riempito il carrello della spesa ed è uscito dal negozio senza pagare minacciando di infettare i dipendenti perchè malato di Aids. È successo ieri poco prima delle 11 in un supermercato in zona Ostiense. Il vigilante ha comunque inseguito il ladro, un uomo di 54 anni, che poco dopo è stato arrestato dal commissariato Colombo. È in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di tentata rapina impropria. Arresto in via girolamo benzoni in zona Garbatella.

