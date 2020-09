Roma, spaccava bottiglie e piatti in testa per stordire rapinare anziani in strada: arrestato 26enne incensurato

Stordiva gli anziani da rapinare spaccando loro in testa piatti e bottiglie. A finire in manette un 26 enne romano, incensurato, arrestato dai carabinieri della stazione Torrino Nord. Il giovane la scorsa estate avrebbe messo a segno due rapine fotocopia nel giro di un mese.

La prima il 4 agosto, quando un'anziana di 75 anni a passeggio in via Deserto del Gobi è stata colpita con una bottiglia di vetro alla testa e sulle spalle. "L'arma" è andata in frantumi e la donna, tramortita, è stata derubata della borsetta che conteneva il cellulare e cento euro.

Il replay è andato in scena lo scorso 7 settembre, identico anche il luogo: via

Pechino, angolo via Deserto del Gobi. A finire nella rete dell'aggressore, questa volta un uomo di 69 anni colpito in testa con un piatto di porcellana tirato fuori all'improvviso dallo zaino.

A permettere l'identificazione, le indagini dei militari unite a diverse testimonianze dei residenti, che si sono scambiati informazioni sui social network. Il 26 enne è stato quindi arrestato e in casa, durante la perquisizione, sono stati trovati anche undici grammi di hashish, motivo per cui è scattata la segnalazione al prefetto di Roma, oltre all'arresto per rapina aggravata.

