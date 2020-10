Botte alla titolare della gioielleria: arrestati romano 70enne e la complice di Pescara

Picchiarono la titolare una gioielleria fino a romperle le coste usando anche uno stordiotore elettrico. Arrestata coppia che agiva come Bonnie e Clyde. A ottobre del 2019, insieme a un complice arrestato a febbraio scorso, rapinarono la gioielleria "Angarano" di Roseto degli Abruzzi fuggendo con un bottino di 40mila euro. I due uomini picchiarono violentemente la titolare fino a fratturarle una costola per poi rubare dalla cassaforte i gioielli mentre la donna, una volta entrata nella gioielleria, fingendo di dover fare acquisti, si era fatta aprire la cassaforte per facilitare il lavoro dei complici. L'uomo arrestato questa mattina insieme T. M., 57enne di Pescara, è un 70enne, B. E., residente a Roma: contro la vittima utilizzò anche un taser.

Ultimo aggiornamento: 14:44

