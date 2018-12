Stamattina intorno alle 9 in via Lanciano su una vettura in servizio sulla linea 311 si è sviluppato un principio di incendio. Immediatamente l'autista ha allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno estinto le fiamme. Atac ha attivato un'indagine interna per accertare le ragioni dell'accaduto. La vettura era in servizio dal 2001. © RIPRODUZIONE RISERVATA