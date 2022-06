Roma Pride, corteo da piazza della Repubblica. Elodie madrina, in migliaia in centro

A Roma è il giorno del Pride. La festa arcobaleno è cominciata ancora prima di iniziare. Una folla, migliaia di persone, tra piume, brillantini, colori sgargianti, striscioni e slogan di orgoglio, ha riempito piazza della Repubblica mentre i carri pompano musica. Si ballava già dalle 15 mentre intorno alle 16.15 è arrivato il carro di Muccassassina da dove si dovrebbe esibire la madrina Elodie. Presenti Vladimir Luxuria e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, preso d'assalto dai giornalisti. «Viva il Pride - ha detto -. Anche chi non viene al Pride beneficia di una atmosfera, di una sensibilità, di un messaggio che viene da queste occasioni bellissime di incontro tra tante persone che esaltano il diritto alla differenza ad essere se stessi. Un sentimento positivo. Io vengo tutti gli anni al Pride soprattutto da quando sono rappresentante delle istituzioni», ha aggiunto.

Il corteo

La manifestazione Peace & Love chiede la piena uguaglianza dei diritti e sfila da piazza della Repubblica fino a via dei Fori Imperiali e piazza Venezia. Con 15 carri allegorici, il corteo percorre via Cavour, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana e piazza del Colosseo. «Torniamo a fare rumore», hanno detto gli organizzatori. Ed è proprio questo lo slogan scelto per la manifestazione di quest'anno, non solo in omaggio a Raffaella Carrà, icona Lgbtq+, scomparsa a luglio dello scorso anno, ma soprattutto per rilanciare la battaglia per la piena uguaglianza di diritti. «Dopo due anni di silenzio dettato dalla pandemia, torniamo, visibilmente, a farci sentire riempendo con i nostri corpi e la nostra voce strade e piazze. Oggi sarà una grande giornata di diritti», ha detto Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride e presidente del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli.

Le drag queen Karma B: il cammino dei diritti deve essere ancora percorso

«Una giornata importante, il Pride si fa per le strade dove si marcia per i diritti ma questo cammino ha bisogno ancora di essere percorso». Così le Karma B, le note drag queen, vestite oggi d'argento per meglio brillare sotto il sole di Roma, per essere «ancora più visibili» come dicono loro. «Molto spesso la comunità Lgbt+, per le strade si sente a disagio, minacciata, insicura, oggi ci riprendiamo con orgoglio questi spazi nei quali di solito camminiamo a testa bassa. Oggi camminiamo a testa alta, sorridenti e colorate».

La festa

«C'è un grande slancio, anche le istituzioni saranno con noi. Abbiamo il sostegno della Regione, del Comune, dei Municipi, di tantissime ambasciate, un numero record di sponsor. Dopo 5 anni di assenza della sindaca al Roma Pride - spiega Colamarino -, oggi con noi ci sarà Roberto Gualtieri. Sarà un Pride enorme, forse il più atteso degli ultimi 10 anni. Lo comparerei all'Europride del 2011 per i numeri e il clima che si respira. C'è tanta voglia di esserci e ci aspettiamo una folla oceanica». La stima è di circa 700.000 persone. Madrina della manifestazione è la cantante romana Elodie che si è detta «orgogliosa ed emozionata» di partecipare alla grande festa di oggi contro tutte le discriminazioni. «Una scelta di campo la sua dalla parte dei diritti e della nostra comunità», rimarca Colamarino ricordando che si esibirà dai carri.

«Anche nel documento politico abbiamo ribadito come sia fondamentale mettere al centro noi stessi, quello che ci è mancato in questi anni, oggi è un'occasione importante per raccontarci», precisa Colamarino citando alcuni dei temi principali - dalla questione dell'identità di genere al riconoscimento alla nascita dei figli delle coppie omogenitoriali, fino al matrimonio egualitario - «su cui l'asticella va alzata. Ma noi siamo movimento, alla politica il suo compito» per il pieno riconoscimento dei diritti di tutte e tutti. Al centro del corteo anche il tema della pace, «il contrasto alla guerra e alla violenza in tutte le sue forme», ricorda infine il portavoce. «Siamo vicini al popolo ucraino, alla comunità Lgbtq+ ucraina come a quella russa. Il Pride è anche questo: lotta a tutti i fascismi e totalitarismi in nome della libertà».

Vasi dipinti coi colori del Pride

«Con i vasi dipinti con i colori del Pride, per dire che Roma è una città accogliente, aperta, inclusiva e solidale, per dire che ogni posto è il posto giusto per sentirsi a casa, le piazze, le strade, i parchi, la città intera. Costruiamo ogni giorno un ambiente accogliente, perché prendersi cura dell'ambiente è anche prendersi cura della qualità della vita di ognuno di noi, dei diritti, della libertà di autodeterminarsi. Per rendere Roma oggi e tutti i giorni una città a misura di tutte le persone che la vivono», così l'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, annuncia su Facebook l'intervento fatto questa mattina dal Servizio Giardini di Roma Capitale in Piazza dell'Esquilino.