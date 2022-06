Roma Pride, torna la festa arcobaleno nella Capitale

Ancora poche ore e la coloratissima parata del Roma Pride avrà inizio. Fervono gli ultimi preparativi, poi, promettono gli organizzatori, per le vie della Capitale 'torniamo a fare rumorè. È proprio questo lo slogan scelto per la manifestazione di quest'anno, non solo in omaggio a Raffaella Carrà, icona Lgbtq+, scomparsa a luglio dello scorso anno, ma soprattutto per rilanciare la battaglia per la piena uguaglianza di diritti. «Dopo due anni di silenzio dettato dalla pandemia, torniamo, visibilmente, a farci sentire riempendo con i nostri corpi e la nostra voce strade e piazze. Oggi sarà una grande giornata di diritti», afferma all'Adnkronos Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride e presidente del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli.