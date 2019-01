Roma, picchia e deruba la moglie: arrestato marito violento

Un 48enne di Mentana, Roma è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, ai danni della moglie 39enne, nonché resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri della stazione di Mentana sono intervenuti, a seguito di una segnalazione giunta al 112, presso l'abitazione della coppia ove l'uomo dopo aver sferrato un pugno al volto della moglie, le ha sottratto il portafogli, con all'interno la somma di 50 euro e i documenti di identità.



L'uomo, armato di cacciavite e forbici, alla vista dei militari, ha tentato di fuggire ma è stato raggiunto e bloccato, nonostante la viva resistenza opposta, ed è stato anche disarmarlo. Il 47enne è stato perquisito e trovato in possesso degli oggetti asportati alla moglie, che sono stati poi riconsegnati. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'Ospedale SS Gonfalone di Monterotondo, dove è stata medicata e giudicata guaribile in 10 giorni dal trauma al volto e dalle ecchimosi alla mandibola. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Rebibbia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Tivoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA