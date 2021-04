Roma, incidente sul lavoro in deposito dell'Atac: due operai rimangono incastrati, portati in ospedale

Incidente sul lavoro in un deposito dell'Atac. Due operai sono rimasti incastrati questa mattina sotto un convoglio dell'Atac. Sono stati liberati dai vigili del fuoco, intervenuti attorno alle 9.30, orario in cui è arrivata la segnalazione dal deposito Atac in viale dell'Oceano Indiano, all'Eur. Gli operai sono stati trasportati in due ospedali diversi: il San Camillo e il Sant'Eugenio. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente. Seguono aggiornamenti.

