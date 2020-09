Roma, bus Atac in fiamme sul grande raccordo anulare: l'autista si mette in salvo, traffico rallentato

Di nuovo un bus in fiamme a Roma: i vigili del fuoco sono intervenuti giovedì sera sul Grande Raccordo Anulare per l'incendio di un bus nel tratto compreso tra la via Pontina e via Laurentina, corsia esterna. A bordo solo l'autista che non ha riportato ferite. Ha operato la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Eur con il supporto di un'autobotte. La viabilità ha subìto rallentamenti.



Atac, un altro bus in fiamme

Atac, in servizio da 15 anni, è stata trasportata al deposito di Tor Pagnotta. Il magistrato di turno ne ha disposto il sequestro. La vettura di proprietà, in servizio da 15 anni, è stata trasportata al deposito di Tor Pagnotta. Il magistrato di turno ne ha disposto il sequestro.

